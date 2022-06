NASA SLS: il Wet Dress Rehearsal, finalmente buone notizie, lancio ad agosto (Di domenica 26 giugno 2022) Si avvicina sempre di più la missione Artemis I e la conferma la si è avuta in questi ultimi giorni. Dopo la fine del test Wet Dress Rehearsal da parte della NASA, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, è pronta a lanciare nello spazio il grande razzo SLS, dedicato appunto alla missione suddetta. NASA, 26/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta nel dettaglio della prima missione, rigorosamente senza equipaggio, che punta a stabilire una presenza umana sulla Luna: in poche parole, l’uomo tornerà a mettere piede dopo anni sul nostro satellite, e lo farà questa volta per fare più di una semplice “camminata”. La situazione è tutt’altro che certa come spesso e volentieri avviene in queste operazione spaziali “mastodontiche”, in ogni caso il programma sta continuando e nonostante la possibilità di ritardi sulla tabella di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Si avvicina sempre di più la missione Artemis I e la conferma la si è avuta in questi ultimi giorni. Dopo la fine del test Wetda parte della, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, è pronta a lanciare nello spazio il grande razzo SLS, dedicato appunto alla missione suddetta., 26/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta nel dettaglio della prima missione, rigorosamente senza equipaggio, che punta a stabilire una presenza umana sulla Luna: in poche parole, l’uomo tornerà a mettere piede dopo anni sul nostro satellite, e lo farà questa volta per fare più di una semplice “camminata”. La situazione è tutt’altro che certa come spesso e volentieri avviene in queste operazione spaziali “mastodontiche”, in ogni caso il programma sta continuando e nonostante la possibilità di ritardi sulla tabella di ...

