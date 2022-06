Luigi Strangis supera di nuovo Alex | la classifica album

(Di sabato 25 giugno 2022): le posizioni die degli allievi di Amici 21 Come ogni settimana torna laFimi che ci mostra i vari posizionamenti (in questo caso quella legata ade compilation) degli artisti. Ci concentreremo principalmente sui protagonisti di Amici 21. Eravamo rimasti conal quarto posto eprimo. L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

_matildecalza_ : RT @sonostronzaaa: queste foto sono tratte direttamente dal docufilm di luigi strangis ?? - Twitt12Twi : RT @sonostronzaaa: queste foto sono tratte direttamente dal docufilm di luigi strangis ?? - gallo_graziella : Io devo assolutamente andare ad un suo live .... ?????? buongiorno #caroligi #strangis #strangisEp #luigistrangis… - gallo_graziella : Buongiorno #caroligi #strangis #strangisEp #tienimistanotte #luigi #luigistrangis - mostardently_u : RT @sonostronzaaa: queste foto sono tratte direttamente dal docufilm di luigi strangis ?? -

In più, due live dalle 11 alle 19, gratuiti, al Teatro Burri, con Aka 7even, Anna, Cara & Chadia Rodriguez, Deddy, Ditonellapiaga,, Matteo Romano, Margherita Vicario, Maurizio Carucci, ...Stabile al quarto posto il vincitore dell'ultima edizione di Amici,, con l'album che porta il suo cognome. Seguono le tre new entry della settimana: in quinta posizione Jake La Furia ...Torna la classifica Fimi, che ci mostra l'ennesimo ribaltone in classifica. Luigi Strangis resta ancora avanti e supera Alex ...Rkomi non molla il podio, scivola Alex ed arriva Albe: la classifica Fimi aggiornata al 24 giugno 2022, tutte le posizioni, album e singoli.