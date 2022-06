Ultime Notizie – Terremoto in Afghanistan, oggi nuova scossa (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ di almeno cinque morti il bilancio delle vittime oggi di una nuova scossa di Terremoto che stamani ha fatto tremare la provincia di Paktika, in Afghanistan, dopo il sisma devastante che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ha fatto più di mille morti nel Paese, dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani. Il bilancio è stato confermato dal portavoce dell’amministrazione di Paktika, Sanaullah Masoom, che ha parlato anche di 11 feriti. La zona più colpita, ha riferito Tolo News, è sempre quella del distretto di Giyan. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ di almeno cinque morti il bilancio delle vittimedi unadiche stamani ha fatto tremare la provincia di Paktika, in, dopo il sisma devastante che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ha fatto più di mille morti nel Paese, dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani. Il bilancio è stato confermato dal portavoce dell’amministrazione di Paktika, Sanaullah Masoom, che ha parlato anche di 11 feriti. La zona più colpita, ha riferito Tolo News, è sempre quella del distretto di Giyan. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

