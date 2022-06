Terremoto in Afghanistan, sale il bilancio delle vittime: 1.500 morti e 2.000 feriti (Di giovedì 23 giugno 2022) Si aggrava il bilancio delle vittime del Terremoto di magnitudo 5.9 registrato ieri in Afghanistan: sarebbero almeno 1.500 i morti, secondo quanto scritto dalla tv panaraba Al Jazeera. L’emittente cita come fonte un portavoce dei talebani, che alza così di 500 unità i dati divulgati ieri. La scossa, secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgsì), è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost, vicino al confine con il Pakistan, nella provincia di Paktika. L’evento sismico avrebbe provocato più di duemila feriti. Secondo quanto riporta la Bbc, gran parte delle vittime sono state registrate nei distretti di Gayan, dove un intero villaggio è stato distrutto, e nella stessa Paktika. Il governo afgano deve ancora confermare le nuove ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Si aggrava ildeldi magnitudo 5.9 registrato ieri in: sarebbero almeno 1.500 i, secondo quanto scritto dalla tv panaraba Al Jazeera. L’emittente cita come fonte un portavoce dei talebani, che alza così di 500 unità i dati divulgati ieri. La scossa, secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgsì), è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost, vicino al confine con il Pakistan, nella provincia di Paktika. L’evento sismico avrebbe provocato più di duemila. Secondo quanto riporta la Bbc, gran partesono state registrate nei distretti di Gayan, dove un intero villaggio è stato distrutto, e nella stessa Paktika. Il governo afgano deve ancora confermare le nuove ...

Pontifex_it : Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal terremoto in #Afghanistan, e prego in particolare pe… - Agenzia_Ansa : FLASH | Terremoto di magnitudo 5.9 in Afghanistan, al confine con il Pakistan. Il bilancio è di almeno 250 morti, i… - Avvenire_Nei : #Terremoto in #Afghanistan: quasi mille vittime, centinaia di feriti - elettraVerrone : RT @ItalyMFA: #Afghanistan: l’Italia esprime solidarietà alla popolazione afghana colpita dal #terremoto nelle province di Paktika e Khost.… - pcorazza_22 : RT @MSF_ITALIA: #Afghanistan Questa mattina abbiamo inviato un team nella provincia di Paktika per valutare la situazione dopo il #Terremot… -