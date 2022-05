Papa: il 27/8 Concistoro, saranno nominati 21 nuovi cardinali (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Il prossimo sabato 27 agosto Papa Francesco terrà un Concistoro in cui creerà 21 nuovi cardinali, di cui 16 'elettori' e cinque ultra - ottantenni. Lo ha annunciato lo stesso Pontefice, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Il prossimo sabato 27 agostoFrancesco terrà unin cui creerà 21, di cui 16 'elettori' e cinque ultra - ottantenni. Lo ha annunciato lo stesso Pontefice, ...

Advertising

vaticannews_it : Il #Papa ha annunciato la creazione dei nuovi porporati per la #Chiesa universale: tra di essi tre capi di dicaster… - RaiNews : 'Gesù ascende al Cielo, ma non ci lascia soli' ha detto il Pontefice al termine dell'Angelus, invitando fedeli e co… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Papa annuncia concistoro per la creazione di nuovi cardinali - - Tele_Nicosia : Papa annuncia concistoro per la creazione di nuovi cardinali - blogsicilia : #notizie #sicilia Papa annuncia concistoro per la creazione di nuovi cardinali - -