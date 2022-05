Ecco come proteggere cani e gatti dal super caldo dell'estate (Di domenica 29 maggio 2022) Con l'arrivo della bella stagione il caldo elevato non rappresenta un problema solo per noi ma anche per i nostri animali. Uno dei problemi in cui proprietari di animali possono incorrere è quello del colpo di calore, i cani brachicefali, quelli anziani oppure soggetti a patologie ma anche i cani giovani è una tematica che riguarda quasi tutti. Ci sono alcune accortezze da mettere in pratica per evitarlo. Non uscire nelle ore più calde oppure al massimo limitarsi ad un piccolo giro solo per fargli espletare i bisogni. Anche se sono cani giovani ed energici evitare i giochi troppo movimentati e le attività sportive proprio per evitare l'affaticamento eccessivo. Non lasciarli in macchina anche se all'ombra e con i finestrini aperti perché l'abitacolo potrebbe raggiungere alte temperature molto in fretta. ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Con l'arrivoa bella stagione ilelevato non rappresenta un problema solo per noi ma anche per i nostri animali. Uno dei problemi in cui proprietari di animali possono incorrere è quello del colpo di calore, ibrachicefali, quelli anziani oppure soggetti a patologie ma anche igiovani è una tematica che riguarda quasi tutti. Ci sono alcune accortezze da mettere in pratica per evitarlo. Non uscire nelle ore più calde oppure al massimo limitarsi ad un piccolo giro solo per fargli espletare i bisogni. Anche se sonogiovani ed energici evitare i giochi troppo movimentati e le attività sportive proprio per evitare l'affaticamento eccessivo. Non lasciarli in macchina anche se all'ombra e con i finestrini aperti perché l'abitacolo potrebbe raggiungere alte temperature molto in fretta. ...

