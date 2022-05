Scuola, gli studenti ucraini svolgeranno l’esame di maturità con la procedura del loro Paese: ecco come (Di sabato 28 maggio 2022) La maturità per i ragazzi ucraini che si trovano in Italia sarà diversa da quella dei loro compagni italiani perché sarà svolta seguendo la procedura del loro Paese. A fare questo annuncio, nei giorni scorsi, è stato il ministro dell’ Istruzione Patrizio Bianchi: “Il collega ucraino ci ha chiesto di mettere a disposizione le nostre strutture per la continuità didattica con loro e per poter far fare gli esami secondo il rito ucraino, ed è quello che stiamo facendo”. Secondo gli ultimi dati del ministero (datati 23 maggio), i ragazzi accolti nelle scuole superiori italiane sono 2.539 e di questi solo poche decine dovranno affrontare la prova finale della Scuola secondaria. In questi giorni è stato approvato un emendamento che consente al ministro Bianchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Laper i ragazziche si trovano in Italia sarà diversa da quella deicompagni italiani perché sarà svolta seguendo ladel. A fare questo annuncio, nei giorni scorsi, è stato il ministro dell’ Istruzione Patrizio Bianchi: “Il collega ucraino ci ha chiesto di mettere a disposizione le nostre strutture per la continuità didattica cone per poter far fare gli esami secondo il rito ucraino, ed è quello che stiamo facendo”. Secondo gli ultimi dati del ministero (datati 23 maggio), i ragazzi accolti nelle scuole superiori italiane sono 2.539 e di questi solo poche decine dovranno affrontare la prova finale dellasecondaria. In questi giorni è stato approvato un emendamento che consente al ministro Bianchi ...

