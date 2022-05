Roma | obbliga i figli a disegnarsi lo stemma della Juve in testa e li maltratta | indagato 45enne romano

(Di sabato 28 maggio 2022) “Mamma mi vergogno, io non volevo farlo. Papà mi hato”. Sarebbero queste le parole dei due bambini appena rientrati dal tempo libero con il padre. Rispettivamente 8 e 6 anni, i due sarebbero statiti dal padre ad andare dal parrucchiere per rasarsi lacon lontus, la sua squadra del cuore. “In classe però, dicono i bimbi, verremo presi in giro e isolati perché tutti tifano lao la Lazio”. Un episodio quasi inverosimile che ha spinto l’ex moglie a denunciarlo. Purtroppo, neanche il primo. Leggi anche:: «E’ esagerato, vada a casa e mangi noci». Ma era l’intervento fatto male, al 49enne gli amputano la gamba La vicenda Come riporta ilMessaggero, i due bambini e la moglie, da quando si sono separati, ...

