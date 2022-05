Pagelle Giro d’Italia 2022 | Nibali e Hindley da 10 | Pozzovivo eroico Ciccone non vale meno di Hirt e Bilbao

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022)(ventesima tappa) Jai, 10: realizza una di quelle imprese che rimangono scolpite nella memoria. Aveva una missione: staccare Richard Carapaz e rifilargli tanti secondi in vista della cronometro di Verona. Citando Sylvester Stallone nel film Rambo 2: “Missione compiuta!”. L’australiano, per tutta la Corsa Rosa, aveva dato la sensazione di essere il più fresco sulle grandi montagne, senza però dare mai l’affondo decisivo. Ha atteso gli ultimi 2 km di salita, i più duri. Una cavalcata entusiasmante per un ragazzo che era già stato 2° nel 2020 e che ora va considerato a tutti gli effetti uno dei migliori corridori da corse a tappe, sebbene ancora piuttosto staccato dagli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic. Richard Carapaz, 4: si schianta letteralmente sulla Marmolada. ...