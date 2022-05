Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 28 Maggio 2022 – Video (Di sabato 28 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Il solo delitto rimproverato a Gesù da Erode fu quello di essere pazzo”. Santa Teresa del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 28 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Il solo delitto rimproverato a Gesù da Erode fu quello di essere pazzo”.del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei L'articolo proviene da La Luce di Maria.

