Diretta Liverpool-Real Madrid 0-0 | miracolo di ?Courtois | il tiro di Mané finisce sul palo

Advertising

fanpage : File chilometriche all'esterno dello stadio. Scene surreali #LiverpoolVsRealMadrid #ChampionsLeagueFinal - peppe844 : RT @fanpage: Donne e bambini colpiti dai lacrimogeni, alcuni si sono sentiti male. Il video di quanto accaduto #ChampionsLeagueFinal #Liver… - fanpage : Donne e bambini colpiti dai lacrimogeni, alcuni si sono sentiti male. Il video di quanto accaduto… - LeottaVi : Iniziata con notevole ritardo a causa di gravi problemi organizzativi e di ordine pubblico. Una figuraccia internaz… - atuputamadree : RT @fanpage: #CamilaCabello fa ballare tutto lo stadio! #ChampionsLeagueFinal #LiverpoolVsRealMadrid -

...Il calcio d'inizio della finale di Champions League trae Real Madrid è stato posticipato di oltre 30 minuti rispetto all'orario previsto - le 21 di sabato 28 maggio (qui ladella ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesi...Segui Liverpool-Real Madrid in diretta 21' - Miracolo di Courtois, il tiro di Mané finisce sul palo 15' - Grande occasione per la squadra di Klopp. Il portiere del Real respinge tiro ravvicinato. 13' ...Segui Liverpool-Real Madrid in diretta 21' - Miracolo di Courtois, il tiro di Manè finisce sul palo 15' - Grande occasione per la squadra di Klopp. Il portiere del Real respinge tiro ravvicinato. 13' ...