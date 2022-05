(Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Ogni ricerca suè responsabile dell'immissione nell'atmosfera di 1,7/2 grammi di CO2. Un solo server può arrivare a produrre in un anno da 1 a 5 tonnellate di anidride carbonica. Il semplice invio di un'può comportare la produzione di anidride carbonica da 4 fino a 50 grammi (se gligati sono di grandi dimensioni). Non solo: il consumo energetico dei data center è pari all'1% della domanda globale di energia.“pesa” poi in termini dimento ogni gigabyte su? Produce emissioni di CO2 tra i 28 e i 63 grammi. Tanto per essere chiari, secondo uno studio della Royal Society di fine 2020, in un anno un utente medio che utilizza la posta elettronica per lavoro può arrivare a emettere 135 chili di CO2. Per quello studio le tecnologie digitali ...

