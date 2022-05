Champions league, l’inizio della finale tra Liverpool e Real Madrid slitta di mezz’ora: problemi di sicurezza all’ingresso (Di sabato 28 maggio 2022) l’inizio della finale di Champions league fra Liverpool e Real Madrid inizierà con almeno 30 minuti di ritardo. Il motivo? problemi di sicurezza dovuti al ritardo dell’ingresso dei tifosi del Liverpool nello Stade de France di Parigi. Un ritardo clamoroso vista l’importanza dell’evento e che secondo i giornalisti di Sky è dovuto anche a questioni di sicurezza e di ordine pubblico. Il fischio d’inizio era previsto per le 21 ma la partita non comincerà prima delle 21 e 30, dopo un primo rinvio di 15 minuti. Si sarebbero creati momenti di tensione tra i tifosi inglesi e le forze dell’ordine, visto che all’entrata ci sono solo due zone aperte per il prefiltraggio. Si è creata una calca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022)difrainizierà con almeno 30 minuti di ritardo. Il motivo?didovuti al ritardo dell’ingresso dei tifosi delnello Stade de France di Parigi. Un ritardo clamoroso vista l’importanza dell’evento e che secondo i giornalisti di Sky è dovuto anche a questioni die di ordine pubblico. Il fischio d’inizio era previsto per le 21 ma la partita non comincerà prima delle 21 e 30, dopo un primo rinvio di 15 minuti. Si sarebbero creati momenti di tensione tra i tifosi inglesi e le forze dell’ordine, visto che all’entrata ci sono solo due zone aperte per il prefiltraggio. Si è creata una calca ...

