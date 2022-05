Torna l' Under 21 | prima convocazione per Zanoli del Napoli

Advertising

Paolo Nicolato aggiunge un nome nuovo agli Azzurrini e convoca per la prima volta Alessandro Zanoli, classe 2000, difensore del Napoli. L'Italia21, al comando del Gruppo F con 17 punti, tre più della Svezia seconda con una partita in più, si prepara a tornare in campo per le ultime tre gare del girone con l'obiettivo di mantenere un ...Finalmente ci siamo. Dopo due stagioni di assenza causa Covi - 19 tornano le Finali Nazionali Giovanili. Le Finali U15 maschili e femminili, sono ospitate in contemporanea dal 29 maggio al 4 giugno da ... Ricercatori under 35, il 20% lascia l’Italia e non torna più indietro Ci sono Plizzari e Colombo Al comando del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più, l’Italia Under 21 torna in campo per le ultime tre ...AZZURRINI. L’Italia Under 21 torna in campo per le ultime tre gare del Gruppo F delle qualificazioni al prossimo Europeo. I ragazzi di Nicolato comandano con 17 punti, a più 3 sulla Svezia. Il ct ha ...