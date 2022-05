Cina contro Blinken | “Usa vogliono contenerci e mantenere egemonia globale”

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’obiettivo è contenere e stroncare lo sviluppo dellal’e il potere degli Stati Uniti”. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin attacca gli Usa dopo il discorso del segretario di Stato, Antony, dedicato al gigante asiatico. “Il cosiddetto ordine internazionale basato sulle regole degli Usa altro non è, come può vedere chiunque abbia un occhio attento, che un diritto di famiglia, regole formulate dalla parte americana e – ha incalzato – da una manciata di Paesi, persolo il cosiddetto ordine guidato dagli Usa”. Non solo. Pechino accusa, di “diffamare” la“diffondendo informazioni false, gonfiando la ‘minaccia cinese’. E’ un’interferenza negli affari interni della ...

