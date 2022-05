Roland Garros 2022, Carabelli: “Sono svenuto per lo stress, non ricordo niente” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Non so come Sono svenuto, non ricordo. Il mio allenatore mi è venuto a prendere. Ero a faccia in giù, sdraiato sul pavimento, con la spalla segnata e il viso coperto di sangue. Sembra che io sia svenuto, abbia sfiorato il muro con la spalla e sia caduto con la faccia a terra. Ieri mi Sono potuto allenare solo un’ora contro Fognini perché mi faceva male la testa. Oggi stavo un po’ meglio perché ho preso delle pillole, ma avevo ancora un po’ di vertigini e questo mi ha penalizzato”. Questo è il drammatico racconto di Camilo Ugo Carabelli a puntodebreak.com dopo la sconfitta contro Auger-Aliassime in tre set al secondo turno del Roland Garros 2022. Il tennista argentino aveva superato il primo turno battendo Karatsev in cinque set, ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “Non so come, non. Il mio allenatore mi è venuto a prendere. Ero a faccia in giù, sdraiato sul pavimento, con la spalla segnata e il viso coperto di sangue. Sembra che io sia, abbia sfiorato il muro con la spalla e sia caduto con la faccia a terra. Ieri mipotuto allenare solo un’ora contro Fognini perché mi faceva male la testa. Oggi stavo un po’ meglio perché ho preso delle pillole, ma avevo ancora un po’ di vertigini e questo mi ha penalizzato”. Questo è il drammatico racconto di Camilo Ugoa puntodebreak.com dopo la sconfitta contro Auger-Aliassime in tre set al secondo turno del. Il tennista argentino aveva superato il primo turno battendo Karatsev in cinque set, ...

