L’Italia guida la Difesa del Mediterraneo. Guerini all’esercitazione Mare Aperto 22 (Di giovedì 26 maggio 2022) Dalle coste del Tirreno a quelle dell’Adriatico, passando per lo Ionio e il Canale di Sicilia, l’esercitazione Mare Aperto 2022, avviata a inizio del mese, ha messo alla prova le capacità militari delL’Italia nelle acque del Mar Mediterraneo. all’esercitazione hanno partecipato circa 5mila tra donne e uomini insieme a 37 navi, tre sommergibili, undici aerei, 15 elicotteri, oltre a reparti anfibi, mezzi da sbarco, veicoli d’assalto e forze speciali, provenienti da sette Paesi Nato. “Mare Aperto è un’importante esercitazione per mantenere al massimo livello di efficienza le sinergie e le capacità di interscambio tra Forze armate italiane e alleate”, ha spiegato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che a bordo della portaerei ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Dalle coste del Tirreno a quelle dell’Adriatico, passando per lo Ionio e il Canale di Sicilia, l’esercitazione2022, avviata a inizio del mese, ha messo alla prova le capacità militari delnelle acque del Marhanno partecipato circa 5mila tra donne e uomini insieme a 37 navi, tre sommergibili, undici aerei, 15 elicotteri, oltre a reparti anfibi, mezzi da sbarco, veicoli d’assalto e forze speciali, provenienti da sette Paesi Nato. “è un’importante esercitazione per mantenere al massimo livello di efficienza le sinergie e le capacità di interscambio tra Forze armate italiane e alleate”, ha spiegato il ministro della, Lorenzo, che a bordo della portaerei ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: L’Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata.… - luigidimaio : #GiovanniFalcone ha costruito una rete a livello internazionale per il contrasto alle organizzazioni criminali. Gra… - SLN_Magazine : Draghi: 'Italia sia guida Ue per contrasto a mafie'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - Maura20857746 : @dottorbarbieri Sono talmente stupidi da rasentare il ridicolo, poi ci si chiede se. l' Italia sia veramente ingove… - AndreaQuaranti2 : @alexbarbera La domanda giusta è: in quale secolo alla guida del governo italiano avremo persone capaci e di buon s… -