Igor | «È stato l’anno migliore della mia carriera Sogno il Brasile»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 maggio 2022) . Le parole del difensoreFiorentina, difensoreFiorentina, ha parlato a Globo Esportesua stagione in maglia viola. STAGIONE – «Posso dire che èmia, senza dubbio. Da quando sono arrivato alla Fiorentina ho cercato la continuità che ho avuto in questa stagione, per poter giocare di più e migliorare all’internosquadra. Quest’anno ci sono riuscito. Quindi sono molto contento del mio anno, spero di fare ancora meglio e continuare a crescere. Penso che la continuità sia stata molto buona per noi, sia per lo staff tecnico che per la spina dorsalesquadra. Siamo stati più regolari in questa stagione, abbiamo mostrato la nostra ...