Covid | oggi nel Lazio 2 627 nuovi casi positivi e 5 decessi | rapporto all’11 | 7%

(Di giovedì 26 maggio 2022). Anchearriva il bollettino aggiornato dalle Asl e dagli uffici della Regione per continuare a monitorare l’andamento della curva pandemica, ora più che mai, perché il virus è uscito dai principali canali mediatici. Ecco tutti i dati della giornata di, giovedì 26 maggio. Le parole di Alessio D’Amato per26 maggio “nelsu 6.876 tamponi molecolari e 15.613 tamponi antigenici per un totale di 22.489 tamponi, si registrano 2.627(+191), 5(+1), 619 ricoverati (-15), 39 le terapie intensive come ieri e +4.025 guariti. Iltrae tamponi è 11,7% e a Roma isono 1.501?. ...

Diminuiscono i nuovi positivi ma risale anche la curva dei contagi da . Numeri alla mano,il virus fa registrare 2.345 positivi su 17.524 tamponi esaminati , 9 in meno di ieri con 1.381 tamponi processati in meno. Di questi, 2.122 su 13.203 sono positivi al tampone antigenico mentre ... (Adnkronos) – Sono 2.627 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione.