Usa | Guterres ' sconvolto da atroce sparatoria scuola Texas'

(Di mercoledì 25 maggio 2022) New York, 25 mag. (Adnkronos) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, denuncia la strage "" alla Robb Elementary School a Uvalde, in, che ha fatto 21 morti, tra i quali 19 bambini. "Il segretario generale è profondamente scioccato e rattristato per l'di massa allaelementare di Uvalde - ha fatto sapere il portavoce, Stéphane Dujarric - E' particolarmente straziante che la maggior parte delle vittime siano bambini". Da, "le più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime e all'intera comunità".