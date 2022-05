Roma vince Conference League, Zaniolo: “Sogno realizzato” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ bellissimo, oggi realizzo un Sogno da bambino”. Lo ha detto a Sky l’attaccante azzurro Nicolò Zaniolo, autore del gol vittoria della Roma contro il Feyenoord nella finale che ha regalato ai giallorossi la Conference League. “E’ una vittoria tutta per questi tifosi fantastici. Siamo una squadra forte, forse non sappiamo ancora noi quanto, ci godiamo questa vittoria per noi e per Roma”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ bellissimo, oggi realizzo unda bambino”. Lo ha detto a Sky l’attaccante azzurro Nicolò, autore del gol vittoria dellacontro il Feyenoord nella finale che ha regalato ai giallorossi la. “E’ una vittoria tutta per questi tifosi fantastici. Siamo una squadra forte, forse non sappiamo ancora noi quanto, ci godiamo questa vittoria per noi e per”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

gippu1 : José #Mourinho vince la Conference League con la #Roma e diventa il terzo allenatore della storia del calcio ad ave… - sportface2016 : +++LA #ROMA VINCE LA #CONFERENCELEAGUE: UNA SQUADRA ITALIANA TORNA A VINCERE IN EUROPA DOPO DODICI ANNI+++ #RomaFeyenoord #Mourinho - TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? CALCIO: La Roma a Tirana vince la Finale di Conference League battendo il Feyenoord per 1-0. 11 an… - Purehes : Che bello quando vince la Roma c’è un casino in giro - Laura131997 : RT @juanito1897: è dal 23 Maggio 2007 che una squadra Italiana non vince un trofeo internazionale, pochi cazzi stasera forza Roma #RomaFey… -