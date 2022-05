"Pecore che si credono lupi": l'attacco choc del candidato di sinistra alla polizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono emersi alcuni post del passato del candidato sindaco Michele Foggetta contro le forze dell'ordine, che hanno sollevato una nuova polemica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono emersi alcuni post del passato delsindaco Michele Foggetta contro le forze dell'ordine, che hanno sollevato una nuova polemica

