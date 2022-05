Il Giardino in Ogni Senso: alla scoperta di Piazza Vittorio, il Giardino di Confucio, il Parco di Villa Celimontana, la Villa Farnesina, Villa Sciarra (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura presenta Il Giardino in Ogni Senso, che sabato 4 e domenica 5 giugno proporrà un viaggio tra i cinque sensi nel patrimonio naturalistico nascosto di Roma. LEGGI ANCHE : — alla scoperta della Tuscia: i percorsi per Ogni ‘tipologia’ di visitatore con La via Francigena e le vie del gusto Appuntamento a Roma il 4 e 5 giugno con Il Giardino in Ogni Senso, una serie di eventi straordinari volti a far conoscere ed amare l’immenso patrimonio naturalistico nascosto di Roma organizzato dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura. Photo Credits: Luca Perazzolo via ... Leggi su funweek (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura presenta Ilin, che sabato 4 e domenica 5 giugno proporrà un viaggio tra i cinque sensi nel patrimonio naturalistico nascosto di Roma. LEGGI ANCHE : —della Tuscia: i percorsi per‘tipologia’ di visitatore con La via Francigena e le vie del gusto Appuntamento a Roma il 4 e 5 giugno con Ilin, una serie di eventi straordinari volti a far conoscere ed amare l’immenso patrimonio naturalistico nascosto di Roma organizzato dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura. Photo Credits: Luca Perazzolo via ...

Advertising

Anto70007062 : RT @loredanamascia2: Ogni cuore,è,come un giardino. Ed ognuno di noi, sceglie... cosa seminare... quali germogli, arriveranno... a fioritur… - Brasviz1 : @davidgreco @BringMeToAdra @DarkLadyMouse Per me anche la vendita In ogni caso anche in Italia sono acquistabili in… - Vale22046 : RT @loredanamascia2: Ogni cuore,è,come un giardino. Ed ognuno di noi, sceglie... cosa seminare... quali germogli, arriveranno... a fioritur… - deumanizzazione : RT @loredanamascia2: Ogni cuore,è,come un giardino. Ed ognuno di noi, sceglie... cosa seminare... quali germogli, arriveranno... a fioritur… - michelaa601 : RT @Iperborea_: ogni tipo di dolore merita la stessa considerazione e lo stesso rispetto. Mi dispiace che non riusciate ad andare oltre al… -