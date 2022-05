Il caso del piano di pace italiano per l'Ucraina è diventato un giallo (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Il ministero degli Esteri italiano non ha spedito alla Russia alcun piano su come risolvere la situazione in Ucraina. Lo ha dichiarato in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Questa iniziativa, questa sorta di piano non ci è stata mandata", ha spiegato la portavoce, "abbiamo solo informazioni dai media su un qualche piano che il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha sottoposto alle Nazioni Unite. Ancora, tutte le informazioni che abbiamo sull'argomento le abbiamo apprese dai media". "Che cosa si può dire di un piano se non lo hai visto nemmeno? Nessuno dal ministero degli Esteri italiano ci ha passato alcun piano" Eppure a Mosca qualcuno deve averIo visto, se il ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Il ministero degli Esterinon ha spedito alla Russia alcunsu come risolvere la situazione in. Lo ha dichiarato in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Questa iniziativa, questa sorta dinon ci è stata mandata", ha spiegato la portavoce, "abbiamo solo informazioni dai media su un qualcheche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha sottoposto alle Nazioni Unite. Ancora, tutte le informazioni che abbiamo sull'argomento le abbiamo apprese dai media". "Che cosa si può dire di unse non lo hai visto nemmeno? Nessuno dal ministero degli Esterici ha passato alcun" Eppure a Mosca qualcuno deve averIo visto, se il ...

