Gli Xiaomi 13 arriveranno in anticipo; intanto Galaxy M13 esce allo scoperto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondo un'indiscrezione, i prossimi Xiaomi 13 arriveranno prima del previsto. intanto, Samsung Galaxy M13 viene "svelato" in anteprima. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

