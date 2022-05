Giorgio Napolitano lascia la terapia intensiva: trasferito in reparto. Lo Spallanzani: “È in condizioni vigili e stabili” (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Istituto Spallanzani ha annunciato che il presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato pochi giorni fa per un intervento chirurgico all’addome, ha lasciato la terapia intensiva: Napolitano è stato trasferito in reparto e, si apprende, le sue condizioni di salute sono “vigili e stabili“. Già nel 2018, il 96enne ex presidente della Repubblica aveva subito un intervento, quella volta all’ospedale San Camillo per una dissecazione aortica parziale e si era rimesso nel giro di una settimana. Napolitano, nato a Napoli nel giugno del 1925, è stato eletto presidente della Repubblica la prima volta il 15 maggio 2006, poi una seconda volta il 22 aprile 2013, restando in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Istitutoha annunciato che il presidente emerito, ricoverato pochi giorni fa per un intervento chirurgico all’addome, hato laè statoine, si apprende, le suedi salute sono ““. Già nel 2018, il 96enne ex presidente della Repubblica aveva subito un intervento, quella volta all’ospedale San Camillo per una dissecazione aortica parziale e si era rimesso nel giro di una settimana., nato a Napoli nel giugno del 1925, è stato eletto presidente della Repubblica la prima volta il 15 maggio 2006, poi una seconda volta il 22 aprile 2013, restando in ...

