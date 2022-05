Fnopi, il 32,3% degli infermieri ha subito aggressioni durante il lavoro (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il 32,3% degli infermieri, pari a circa 130mila professionisti, nell’ultimo anno, ha subito violenza durante i turni di lavoro. Ma 125mila casi sono casi sommersi. Nel 75% le vittime sono state donne. E’ quanto emerge dalla ricerca CEASE-it (Violence against nurses in the work place), conclusa ad aprile 2021 e svolta da otto università italiane, (capofila l’Università di Genova) su iniziativa della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi). Numeri che, in molti casi, non sono intercettati e registrati in quanto le aggressioni non vengono neppure denunciate perchè ormai sono percepite e considerate, dagli stessi infermieri, come dinamiche connaturate alla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il 32,3%, pari a circa 130mila professionisti, nell’ultimo anno, haviolenzai turni di. Ma 125mila casi sono casi sommersi. Nel 75% le vittime sono state donne. E’ quanto emerge dalla ricerca CEASE-it (Violence against nurses in the work place), conclusa ad aprile 2021 e svolta da otto università italiane, (capofila l’Università di Genova) su iniziativa della Federazione nazionaleordini delle professionistiche (). Numeri che, in molti casi, non sono intercettati e registrati in quanto lenon vengono neppure denunciate perchè ormai sono percepite e considerate, dagli stessi, come dinamiche connaturate alla ...

