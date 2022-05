FAI, quattro appuntamenti alla scoperta dei giardini campani: si comincia dalla Rocca dei Rettori (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl via la prima edizione di giardini segreti, l’evento regionale organizzato dai Gruppi FAI Giovani della campania, che guideranno i visitatori in quattro visite speciali alla scoperta dei giardini e dei tesori naturalistici di alcune tra le più affascinanti Ville della nostra regione. L’edizione 2022 inaugura domenica 29 maggio con una visita speciale ai giardini della Rocca dei Rettori di Benevento, un percorso tra natura, archeologia e arte contemporanea. Sabato 11 giugno a Napoli si visiteranno i giardini a picco sul mare della splendida Villa Rosebery, sulla collina di Posillipo, dal 1957 in dotazione della Presidenza della Repubblica. Domenica 12 giugno, si potrà passeggiare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl via la prima edizione disegreti, l’evento regionale organizzato dai Gruppi FAI Giovani dellaa, che guideranno i visitatori invisite specialideie dei tesori naturalistici di alcune tra le più affascinanti Ville della nostra regione. L’edizione 2022 inaugura domenica 29 maggio con una visita speciale aidelladeidi Benevento, un percorso tra natura, archeologia e arte contemporanea. Sabato 11 giugno a Napoli si visiteranno ia picco sul mare della splendida Villa Rosebery, sulla collina di Posillipo, dal 1957 in dotazione della Presidenza della Repubblica. Domenica 12 giugno, si potrà passeggiare ...

