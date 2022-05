E’ un euro-reato violare le sanzioni Ue, la proposta della Commissione europea (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles una modifica del Trattato sul funzionamento dell'Unione che aggiungerà un nuovo reato alla lista dei crimini gravi con dimensione transfrontaliera (art. 83), per i quali è possibile stabilire definizioni e regole minime comuni e sanzioni penali simili in tutti gli Stati membri: la violazione delle misure restrittive decise dall'Ue, come le sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. La Commissione ha proposto inoltre nuove norme per rafforzare le misure di recupero e confisca dei beni, che contribuiranno all'attuazione delle sanzioni Ue. La violazione delle sanzioni, spiega l'Esecutivo comunitario in una nota, soddisfa i criteri dell'elenco degli euro-crimini, in quanto ha ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lapea ha proposto oggi a Bruxelles una modifica del Trattato sul funzionamento dell'Unione che aggiungerà un nuovoalla lista dei crimini gravi con dimensione transfrontaliera (art. 83), per i quali è possibile stabilire definizioni e regole minime comuni epenali simili in tutti gli Stati membri: la violazione delle misure restrittive decise dall'Ue, come lecontro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Laha proposto inoltre nuove norme per rafforzare le misure di recupero e confisca dei beni, che contribuiranno all'attuazione delleUe. La violazione delle, spiega l'Esecutivo comunitario in una nota, soddisfa i criteri dell'elenco degli-crimini, in quanto ha ...

