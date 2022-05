DIRETTA Giro d’Italia 2022, Ponte di Legno-Lavarone LIVE: la pioggia fa paura oltre alle salite (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 12.30 Sta partendo ora il tratto di trasferimento, tutti i corridori con la mantellina, vista la forte pioggia. 12.27 Da capire anche come si muoveranno gli uomini che vorranno andare in fuga, ci attendiamo un Giulio Ciccone all’attacco. 12.23 Oggi dovrà stare attento Richard Carapaz con la sua Ineos Grenadiers: Bora-hansgrohe e Bahrain-Victorious potrebbero inventarsi qualcosa per mettere in difficoltà la Maglia Rosa. 12.19 Non sono stati annunciati ritiri oggi. Fino ad ora 21 atleti hanno lasciato la Corsa Rosa. 12.17 pioggia battente al villaggio di partenza, sarà durissima per i corridori affrontare tutta la tappa. 12.13 oltre alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.30 Sta partendo ora il tratto di trasferimento, tutti i corridori con la mantellina, vista la forte. 12.27 Da capire anche come si muoveranno gli uomini che vorranno andare in fuga, ci attendiamo un Giulio Ciccone all’attacco. 12.23 Oggi dovrà stare attento Richard Carapaz con la sua Ineos Grenadiers: Bora-hansgrohe e Bahrain-Victorious potrebbero inventarsi qualcosa per mettere in difficoltà la Maglia Rosa. 12.19 Non sono stati annunciati ritiri oggi. Fino ad ora 21 atleti hanno lasciato la Corsa Rosa. 12.17battente al villaggio di partenza, sarà durissima per i corridori affrontare tutta la tappa. 12.13...

