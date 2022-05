Coronavirus, il bollettino: 22.438 nuovi casi, 114 morti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Registrati in Italia 22.438 nuovi casi di contagio su 220.101 tamponi processati. I decessi sono 114. Calano i ricoveri ordinari (-271, ora... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Registrati in Italia 22.438di contagio su 220.101 tamponi processati. I decessi sono 114. Calano i ricoveri ordinari (-271, ora...

Advertising

AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia 22.438 casi Covid e 114 morti. Il tasso di positività al 10,2%: bollettino 25 maggio - LaNotiziaQuoti : Sono ottomila in Umbria il numero degli attualmente positivi al nuovo coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino dell… - AlessioDAmato_ : ??#Coronavirus Il bollettino della @RegioneLazio del #25Maggio ?? Link al post completo: - PalermoToday : Covid, in Sicilia mille nuovi casi in meno rispetto a ieri: in netto calo ricoveri e terapia intensive… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 25 maggio: 22.438 nuovi casi, 137 morti. Tasso di positività al 10,2% -