Calcio | Conference League | Zaniolo italiano più giovane a segnare in finale europea da Del Piero

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - L'attaccante della Roma Nicolòha segnato nelladial 32' della sfida con il Feyenoord. Un gol che vale un singolare primato. A 22 anni e 327 giorniè l'piùin unadegli ultimi 25 anni. L'ultimo a riuscirci fu Alessandro Del, a 22 anni e 200 giorni, in occasione delladi Champions tra Juve e Borussia Dortmund del 1997.

Advertising

gippu1 : José #Mourinho vince la Conference League con la #Roma e diventa il terzo allenatore della storia del calcio ad ave… - TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? CALCIO: La Roma a Tirana vince la Finale di Conference League battendo il Feyenoord per 1-0. 11 an… - Radio1Rai : Notte di scontri e violenze a #Tirana, la capitale dell'Albania che stasera ospita la finale di Conference League d… - CorSport : La #Roma vince la #Conference: i tifosi si scatenano sui social ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Conference League, Roma-Feyenoord 1-0: trionfo di Mourinho!: Conference… -

Ilitaliano torna a trionfare in Europa dopo 12 anni dall'ultima volta. Le scelte di ... con Roma e Feyenoord che si sfidano nella finale della prima edizione dellaLeague . I ...La Roma soffre, ma al 73' va vicina al raddoppio: sugli sviluppi di und'angolo, Veretout ... l'arbitro fischia la fine e la Roma vince la prima edizione dellaLeague. Il tabellino di ...All’Air Albania Stadium di Tirana è la Roma ad aggiudicarsi la prima edizione della Conference League battendo di misura ... prima è Trauner a colpire il legno sugli sviluppi di calcio d’angolo e poi ...TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) - Fa festa la Roma, che grazie a una rete di Zaniolo nel primo tempo supera in finale il Feyenoord per 1-0 ...