Ultime Notizie – Castelli | “Metteremo risorse a disposizione per economia del mare”

La viceministra all'economia e delle Finanze, è intervenuta alla presentazione del Summit Blue Forum Italia Network, che si terrà nel Golfo di Gaeta "Metteremo a disposizione dell'economia del mare tutte le risorse necessarie allo sviluppo e alla sua salvaguardia, attraverso i fondi del Pnrr, il bonus mare e la Sace. Dobbiamo lavorare su più fronti attraverso strumenti finanziari diversi ed europei". La viceministra all'economia e delle Finanze, Laura Castelli, lo spiega nel suo intervento alla presentazione del Summit Blue Forum Italia Network, che si terrà nel Golfo di Gaeta.

