Ucraina, Letta: Medvedev doccia gelata ma da Italia messaggio forte (Di martedì 24 maggio 2022) Il giudizio severo di Dimitri Medvedev sul piano di pace è "una doccia gelata", ma il tentativo andava fatto per mandare comunque "un messaggio forte". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Il giudizio severo di Dimitrisul piano di pace è "una", ma il tentativo andava fatto per mandare comunque "un". Lo ha detto Enrico, segretario del Pd, ...

Advertising

matteosalvinimi : Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Itali… - EnricoLetta : #Putin va fermato, fiaccato e spinto alla #pace con una forte e decisa azione europea. Lo dico oggi alla Frankfurt… - pdnetwork : I veti nazionali sono un cappio che soffoca le ambizioni europee. Il no di #Orban all'embargo petrolifero contro la… - prestia_fabio : RT @matteosalvinimi: Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia.… - TV7Benevento : **Ucraina: Letta, 'priorità è operazione militare e umanitaria per trasferire grano di Odessa'** -… -