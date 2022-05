Notte di alta tensione, sciopero imposto: 'Qui non si pesca'. Il passo indietro della marineria di San Benedetto (Di martedì 24 maggio 2022) SAN Benedetto - Alla fine si sono fermati tutti, anche i pescatori di di San Benedetto. Ma sul molo l'altra Notte la tensione è stata altissima. Tanto che sono intervenute anche le forze dell'ordine ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 24 maggio 2022) SAN- Alla fine si sono fermati tutti, anche itori di di San. Ma sul molo l'altralaè stata altissima. Tanto che sono intervenute anche le forze dell'ordine ...

