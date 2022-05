Migranti, Alarm Phone lancia sos per barcone nel Mediterraneo: “Cento persone sono in mare da 24 ore” (Di martedì 24 maggio 2022) “Siamo in contatto con 100 persone in mare da 24 ore”. Ancora una richiesta di aiuto dal Mediterraneo centrale, lanciata nella notte su Twitter da Alarm Phone – l’Ong che monitora la presenza di barconi in difficoltà – in contatto con un centinaio di persone che stanno andando alla deriva vicino all’isola tunisina di Sharqi. “Il motore si è fermato e soffia un forte vento – aggiunge l’organizzazione non governativa – le persone chiedono urgentemente aiuto. Chiediamo alle autorità di lanciare subito un’operazione di ricerca e soccorso“. Si tratta dell’ennesima richiesta di intervento. Il 17 maggio, sempre Alarm Phone aveva inviato un sos per 500 persone a bordo di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “Siamo in contatto con 100inda 24 ore”. Ancora una richiesta di aiuto dalcentrale,ta nella notte su Twitter da– l’Ong che monitora la presenza di barconi in difficoltà – in contatto con un centinaio diche stanno andando alla deriva vicino all’isola tunisina di Sharqi. “Il motore si è fermato e soffia un forte vento – aggiunge l’organizzazione non governativa – lechiedono urgentemente aiuto. Chiediamo alle autorità dire subito un’operazione di ricerca e soccorso“. Si tratta dell’ennesima richiesta di intervento. Il 17 maggio, sempreaveva inviato un sos per 500a bordo di un ...

