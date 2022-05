Il famoso brand punta tutto sull’Italia: aperto nuovo store – grandi sorprese in vista (Di martedì 24 maggio 2022) Nuove aperture per un brand che da metà 2021 sta puntando molto sull’Italia: e che ha di recente aperto un nuovo negozio, il nono sul territorio nazionale. Ecco cosa offre Il suo piano di crescita prevede una fitta serie di aperture che consentiranno di dare lavoro a decine di persone, un programma di sviluppo notevole L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 24 maggio 2022) Nuove aperture per unche da metà 2021 stando molto: e che ha di recenteunnegozio, il nono sul territorio nazionale. Ecco cosa offre Il suo piano di crescita prevede una fitta serie di aperture che consentiranno di dare lavoro a decine di persone, un programma di sviluppo notevole L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

LeleLuccicosx : @kissyhrryyy @folkweII Ha comunque una carriera e tanti fan :) così di merda non va, fa anche il modello per un bra… - emmazzurra1 : Per andare sul red carpet a Cannes bisogna essere invitati da un brand presente lì Non è che uno anche famoso si s… - MatteoF1989 : @lorenzomaccaro3 @giotim2 Mi spieghi il nesso con questa immagine, peraltro sede di un famoso brand di alta moda con lo sciopero fiscale? - michelabergamo : MERCATINO MICHELA BERGAMO: ABITO A SIRENA . BRAND FAMOSO , RITIRATO Tg. 42 ..... - nverbrokemysoul : Sul sito di Polari, ovviamente, ci sono le foto del famoso shooting fatto da Louis quando questo brand era appena n… -