AsConAuto - Impietoso il confronto del costo della manodopera tra Italia ed Europa

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 maggio 2022) All'Automotive Dealer Day di Verona,ha festeggiato i 21 anni di successi - l'associazione nacque infatti nel 2011 a Rimini -, sottolineati dal presidente Fabrizio Guidi: aiutiamo i concessionari per gestire a meglio il service. Concessionari che, con il nuovo mandato di agenzia, dovranno presidiare sempre di più il territorio dove opera con tanti e diversi servizi. Facciamo crescere il fatturato del 10% ma, ancora di più, i margini del 30%, grazie a un progetto unico inche racchiude 13 consorzi per quasi 1.000 concessionari. Concessionari, e officine autorizzate, che sono anche il focus dello studiosocietà specializzata nelle ricerche di mercato nel settore aftermarket GiPA, presentato durante la sessione veronese dal country managerMarc Aguettaz, che ha sottolineato come ...