“Sei un grande” Stefano De Martino | mai successo prima | la super notizia arriva da lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022)meravigliosa perDe, pronto ad immergersi in un nuovo progetto. E per lui si tratterà dellaesperienza in questo campo, infatti nonostante abbia dimostrato qualità professionali eccelse in diversi ambiti, non si era mai reso protagonista di ciò e quindi sarà una novità assoluta per il giudice di Amici 21. A dare laè stato lui stesso con un messaggio pubblicato sul social network Instagram, dove ha pubblicato un filmato e rivelato qualche interessante dettaglio. DiDenon si è parlato solo del nuovo progetto, infatti alcuni giorni fa a Le Iene Belen Rodriguez ha ammesso di aver pensato di essere stata tradita, ma ha anche aggiunto di non averlo mai scoperto. “Se tutti abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti? ...