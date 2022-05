Mazzata su chi aveva creduto nei titoli di Stato italiani Btp Futura: perdite oltre il 20 per cento (Di lunedì 23 maggio 2022) Erano destinati alla ripartenza economica dell’Italia ma chi ha creduto in quei titoli di Stato italiani, i Btp Futura, ora si ritrova con una perdita del 20 per cento. Un disastro economico. C’è anche il Btp Futura tra le principali vittime di quello che è già Stato definito “l’anno nero” dell’obbligazionario. I consulenti finanziari, in effetti, non ricordano anni peggiori di questo 2022 negli ultimi 45-50 anni. E gli effetti combinati di inflazione e rialzo dei tassi non fanno ben sperare per i prossimi mesi. I tassi in risalita delle obbligazioni si stanno ripercuotendo sui titoli a lungo termine già sul mercato, con una discreta stangata sui prezzi. Da gennaio, a livello globale, la perdita dell’indice aggregato dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Erano destinati alla ripartenza economica dell’Italia ma chi hain queidi, i Btp, ora si ritrova con una perdita del 20 per. Un disastro economico. C’è anche il Btptra le principali vittime di quello che è giàdefinito “l’anno nero” dell’obbligazionario. I consulenti finanziari, in effetti, non ricordano anni peggiori di questo 2022 negli ultimi 45-50 anni. E gli effetti combinati di inflazione e rialzo dei tassi non fanno ben sperare per i prossimi mesi. I tassi in risalita delle obbligazioni si stanno ripercuotendo suia lungo termine già sul mercato, con una discreta stangata sui prezzi. Da gennaio, a livello globale, la perdita dell’indice aggregato dei ...

