Mai vergognato così tanto | si dimette consigliere russo dell' Onu

Advertising

HuffPostItalia : Arriva la prima defezione nella diplomazia russia. 'Non mi sono mai vergognato tanto del mio Paese' - SigurdRagnarson : RT @Gianl1974: Si è dimesso il consigliere dell'ONU della Russia a Ginevra 'Non mi sono mai vergognato così tanto del mio paese', ha spieg… - luca_dellena : RT @HuffPostItalia: Arriva la prima defezione nella diplomazia russia. 'Non mi sono mai vergognato tanto del mio Paese' - LucianoRomeo9 : RT @ultimoraLIVE: Si dimette diplomatico russo presso l’Onu: 'Mai vergognato così tanto del mio Paese' @ultimoralive - NadiaMAI4 : RT @Gianl1974: Si è dimesso il consigliere dell'ONU della Russia a Ginevra 'Non mi sono mai vergognato così tanto del mio paese', ha spieg… -

"Non mi sonocosì tanto del mio Paese come il 24 febbraio scorso", ha spiegato Bondarev, in una dichiarazione che sta circolando anche tra i diplomatici stranieri a Ginevra. Il ...Ma non mi sonodel mio paese come lo ero il 24 febbraio di quest'anno. Fu il giorno in cui iniziò l'invasione russa dell'Ucraina. La guerra è un crimine non solo contro gli ucraini ...Durissima presa di posizione, per la prima volta, di un importante diplomatico russo che si dimette da consigliere della missione russa all'Onu: è Boris Bondarev, che ripudia la politica di Putin e La ...Roma, 23 mag - "Oggi ho rassegnato le dimissioni dal servizio diplomatico russo. Per vent'anni della mia carriera diplomatica ho visto diverse svolte della nostra politica estera, ma non mi sono mai v ...