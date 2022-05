(Di lunedì 23 maggio 2022) Le parole disuldicon il PSG: «Locome tutti guardando la televisione» Intervistato durante l’Integration Heroes Match di Samuel Eto’o,ha parlato deldial PSG. «Ildi? Non sapevamo nulla, l’tv. Siamo molto contenti di averlo con noi anche per le prossime stagioni. Verratti? È un genio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Kimpembe: «Il rinnovo di Mbappe? Lo abbiamo scoperto dalla tv» -

