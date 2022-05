Isola dei famosi, Alvin sabotato dalla regia che fa partire la pubblicità mentre lui parla (VIDEO) (Di lunedì 23 maggio 2022) pubblicità per sbaglio durante la diretta dell’Isola dei famosi Piccolo incidente tecnico questa sera, lunedì 23 maggio, durante la diretta de L’Isola dei famosi. Niente di grave, probabilmente solo un disguido in regia. È appena iniziata la diciannovesima puntata del reality e Ilary Blasi si collega con Playa Palapa e l’inviato Alvin per la prima L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 23 maggio 2022)per sbaglio durante la diretta dell’deiPiccolo incidente tecnico questa sera, lunedì 23 maggio, durante la diretta de L’dei. Niente di grave, probabilmente solo un disguido in. È appena iniziata la diciannovesima puntata del reality e Ilary Blasi si collega con Playa Palapa e l’inviatoper la prima L'articolo proviene da Novella 2000.

