Covid in Italia oggi: contagi sotto quota 10mila. Il bollettino del 23 maggio (Di lunedì 23 maggio 2022) Il bollettino del 23 maggio Roma, 23 maggio 2022 - I nuovi casi di Covid in Italia sono sotto quota 10mila. E' il dato più basso di quest'anno: bisogna tornare al 6 dicembre per trovare un numero di ...

Adnkronos : Italia prima in Europa per morti settimanali legate al #COVID19, seconda nel mondo. L'ultimo aggiornamento dell'… - Corriere : Covid, in una settimana crollo dei casi: -35%. Il 90% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale - Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - patriziafioran1 : 80 morti per covid in Italia oggi grazie Gesu' della tua giustizia - stefano688 : Covid oggi Lazio, 1.341 contagi e 13 morti. A Roma 895 casi -