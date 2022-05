Caterina Balivo, schiaffo e rottura con la Rai: "Con chi firma il nuovo contratto", clamoroso in tv (Di lunedì 23 maggio 2022) Caterina Balivo torna, ma stavolta come conduttrice di un nuovo programma dopo l'addio a Vieni da me (programma per anni in onda in Rai) e l'esperienza come giurata ne Il cantante mascherato. Ora arriva la notizia di un nuovo programma, che non andrà in onda in Rai ma a Tv8. È lei stessa a raccontarlo sui social. “Da sempre mi chiedete ‘Quando torni in tv?'. E io vi dicevo: ‘quando ci sarà un progetto che mi piace'. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8.”, scrive su Instagram. La conduttrice, adesso, fa un vero e proprio spoiler sul nuovo appuntamento. “Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un ‘dating' inedito, proprio per il confronto tra loro", racconta ancora. “La mamma non dovrà sposare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)torna, ma stavolta come conduttrice di unprogramma dopo l'addio a Vieni da me (programma per anni in onda in Rai) e l'esperienza come giurata ne Il cantante mascherato. Ora arriva la notizia di unprogramma, che non andrà in onda in Rai ma a Tv8. È lei stessa a raccontarlo sui social. “Da sempre mi chiedete ‘Quando torni in tv?'. E io vi dicevo: ‘quando ci sarà un progetto che mi piace'. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8.”, scrive su Instagram. La conduttrice, adesso, fa un vero e proprio spoiler sulappuntamento. “Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un ‘dating' inedito, proprio per il confronto tra loro", racconta ancora. “La mamma non dovrà sposare ...

Advertising

infoitcultura : Caterina Balivo di nuovo in tv, ma non alla Rai: emettente e programma - LauraFrigerio : Caterina Balivo approda a TV8 - infoitcultura : Caterina Balivo, schiaffo e rottura con la Rai: 'Con chi firma il nuovo contratto', clamoroso in tv - zazoomblog : Caterina Balivo di nuovo in tv ma non alla Rai: emettente e programma - #Caterina #Balivo #nuovo #emettente - infoitcultura : Caterina Balivo ritorna in tv e rivela il motivo della sua assenza: tutta la verità -