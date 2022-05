Theo Hernandez: 'Solo con te, sempre per te, forza Milan!' FOTO (Di domenica 22 maggio 2022) Con un post pubblicato su Twitter il terzino del Milan, Theo Hernandez ha voluto così caricare la sfida fra Sassuolo e Milan che assegnerà... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Con un post pubblicato su Twitter il terzino del Milan,ha voluto così caricare la sfida fra Sassuolo e Milan che assegnerà...

Advertising

angelomangiante : Il gol mostruoso di Theo Hernandez. L'esplosione di Rafael Leao. Due talenti scelti da Paolo Maldini. Convinti subi… - DAZN_IT : CHE GOL HA FATTO THEO HERNANDEZ ?? Parte da casa sua ?? E va a fare gol ?? #TheoHernandez #MilanAtalanta #DAZN - AntoVitiello : ?? Theo #Hernández è l’unico difensore a contare almeno 5 gol e almeno 5 assist in ciascuna delle ultime 2 stagioni… - sportli26181512 : Theo Hernandez carico per il Sassuolo: 'Solo con te, sempre con te. Forza Milan!': Anche Theo Hernandez si è affida… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Theo Hernandez carico per il Sassuolo: 'Solo con te, sempre con te. Forza Milan!' -