Fedez e J-Ax, il ritorno dopo quattro anni di lontananza: “dobbiamo dirvi una cosa” (Di domenica 22 maggio 2022) Fedez e J-Ax sotterrano l’ascia di guerra e tornano dopo quattro anni di lontananza. Ecco cos’è accaduto tra i due Amici, soci, colleghi, legati da un rapporto quasi fraterno. Poi la lite, il distacco, le frecciatine reciproche e una lontananza che, nonostante tutto, ha lasciato a entrambi l’amaro in bocca. Fedez.e J-Ax sotterrano finalmente l’ascia di guerra e tornano (forse) più uniti che mai. A renderlo noto gli stessi artisti attraverso un lungo post in cui spiegano i motivi che li hanno portati a riconciliarsi e in cui si evince chiaramente quanto la malattia di Fedez abbia giocato un ruolo fondamentale in questa vicenda: “dobbiamo dirvi ua cosa”. E’ probabile, infatti, che a seguito ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 maggio 2022)e J-Ax sotterrano l’ascia di guerra e tornanodi. Ecco cos’è accaduto tra i due Amici, soci, colleghi, legati da un rapporto quasi fraterno. Poi la lite, il distacco, le frecciatine reciproche e unache, nonostante tutto, ha lasciato a entrambi l’amaro in bocca..e J-Ax sotterrano finalmente l’ascia di guerra e tornano (forse) più uniti che mai. A renderlo noto gli stessi artisti attraverso un lungo post in cui spiegano i motivi che li hanno portati a riconciliarsi e in cui si evince chiaramente quanto la malattia diabbia giocato un ruolo fondamentale in questa vicenda: “ua”. E’ probabile, infatti, che a seguito ...

