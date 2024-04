NBA Playoff 2024 | Denver va sul 3-0 - Embiid e Banchero trascinano Philadelphia e Orlando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sono tre le partite della notte per iNBA. INuggets mettono probabilmente la parola fine sulla stagione dei Los Angeles Lakers, vincendo anche gara-3 alla Crypto.com Arena e portandosi 3-0 nella serie. Finisce 112-115 per Jokic e compagni, che partono male, ma ribaltano poi il match tra secondo e soprattutto terzo quarto. Il serbo sfiora la tripla doppia con 24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist, ma fondamentali sono le doppie doppie di un clamoroso Aron Gordon da 29 punti e 15 rimbalzi e Michael Porter Jr. da 20 punti e 10 rimbalzi. Per i Lakers è l’undicesima sconfitta consecutiva controe non bastano un Anthony Davis da 33 punti e 15 rimbalzi e un LeBron James da 26 punti e 9 assist. Dopo le polemiche per il finale di gara-2, i76ers e Joelsi rialzano in gara-3 ...