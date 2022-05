Donbass: russi all'offensiva. Attacco principale su Severodonetsk (Di domenica 22 maggio 2022) Nell'88mo giorno di guerra, offensiva russa lanciata su più fronti. Raid aerei nella parte occidentale dell'Ucraina. Abbattuto missile nei cieli di Kiev Leggi su tg.la7 (Di domenica 22 maggio 2022) Nell'88mo giorno di guerra,russa lanciata su più fronti. Raid aerei nella parte occidentale dell'Ucraina. Abbattuto missile nei cieli di Kiev

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, diretta – Dopo Azovstal i russi intensificano l’offensiva nel Donbass: “Distrutti 13 siti milita… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, diretta – I russi intensificano raid nel Donbass. Kiev: “Severodonetsk si sta trasformando in un… - eziomauro : I russi cercano la vittoria nel Donbass ma Kiev punta alla controffensiva finale - la Repubblica - bfederico : RT @GianlucaCastro8: Con la caduta di Popasnaya – la roccaforte ucraina nel Donbass – i russi e le forze di Donetsk/Luhansk attaccano ora l… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: L'offensiva nel #Donbass, i russi puntano a #Severodonetsk. Incerto il destino dei combattenti di #Azov. Il Papa: 'Chiediamo sp… -