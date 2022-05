La malattia del padre e un incendio in studio: cosa succede alla famiglia rock più famosa al mondo? (Di sabato 21 maggio 2022) Uno studio di registrazione ha preso fuoco a Los Angeles, costando quasi la vita anche alla figlia dell’ex frontman dei Black Sabbath, Aimee Osbourne. Nei giorni scorsi, anche Ozzy era stato avvistato fuori dallo stesso studio. Che il cognome Osbourne sia legato indissolubilmente alla musica non rappresenta di certo una novità. Pare che anche la L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 21 maggio 2022) Unodi registrazione ha preso fuoco a Los Angeles, costando quasi la vita anchefiglia dell’ex frontman dei Black Sabbath, Aimee Osbourne. Nei giorni scorsi, anche Ozzy era stato avvistato fuori dallo stesso. Che il cognome Osbourne sia legato indissolubilmentemusica non rappresenta di certo una novità. Pare che anche la L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

istsupsan : #covid19 ??L’efficacia del vaccino nel periodo di prevalenza Omicron contro la malattia severa è pari a 70% nei vacc… - ilpost : Negli ultimi giorni in Italia, in altri paesi europei e negli Stati Uniti sono stati segnalati alcuni casi di vaiol… - TeoloMassimo : Lo stress lavoro correlato è una delle maggiori problematiche del mondo lavorativo. Si manifesta quando le richiest… - antbar12 : RT @Maedhros67: No, l'ultima malattia tipica dei culi aperti ha gia il suo, provvidamente approvato nel 2019 dai soliti ignoti. Certo, se… -